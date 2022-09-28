مستوطنون متطرفون يجددون اقتحامهم للأقصى

اقتحمت صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من قطعان المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بدخولهم من باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

وشهد المسجد الأقصى خلال اليومين الماضيين اقتحامات واسعة من قبل مئات المستوطنين، احتفالاً بالأعياد اليهودية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال التي اعتدت على المصلين وقامت باعتقال عدد منهم وإصابة آخرين.