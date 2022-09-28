قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن مدينة "جنين القسام" ستظل تقاتل الاحتلال حتى طرده عن كامل أرضنا، وكل إرهاب الاحتلال لن يكسر شوكة هذه المدينة العنيدة.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، تعقيبا على اقتحام الاحتلال لجنين، صباح اليوم الأربعاء، "على الدوام كان ارتقاء الشهداء وقوداً لتصاعد الفعل المقاوم وتأجيج الثورة على المحتل".

وتابع: "عودتنا المقاومة أنها قادرة على معاقبة الاحتلال على جرائمه، وتدفيعه ثمن عدوانه".

وأكد أن المعركة ستظل مفتوحة ضد هذا المحتل في كل ساحات الفعل النضالي، حتى يكتب شعبنا نصراً على هذا المحتل وطرده عن كامل أرضنا الفلسطينية.