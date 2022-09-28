موقع استخراج نتيجة الشهادة السودانية moe.gov.sd ، ونتيجة الشهادة السودانية 2022 رابط الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ، حيث يجري تكتيف البحث عبر محركات جوجل عن نتيجة الشهادة السودانية ، ومن المنتظر إعلان النتيجة غدا الخميس، حيث يقدم لكم موقع "الرسالة نت" الإخباري نقل وقائع مؤتمر نتيجة الشهادة السودانية في جميع الولايات السودانية والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالمقر.

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موقع استخراج نتيجة الشهادة السودانية moe.gov.sd

وموقع استخراج نتيجة الشهادة السودانية moe.gov.sd ، استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم المقعد واسمه موقع وزارة التربية والتعليم السودانية يهتم بجميع الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الشهادة الثانوية العامة السودانية، وكانت اللجان المتخصصة في التصحيح والمراجعة والفرز والتحكم في أعمالهم تجري من نهاية اليوم الأخير من الامتحانات.

وقالت مصادر تربوية مطلعة، :"إن امتحانات الثانوية العامة السودانية مرت بمراحل صعبة للغاية هذا العام ، والمعلمين على استعداد تام لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة بالتعاون مع أولياء الأمور الكرام ، الأمر الذي أدى إلى إنجاز عملية المراجعة. بعيدًا عن أي مشكلة".

موقع استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2022 moe.gov.sd

حيث يقدم لكم موقع "الرسالة نت" الإخباري شرح بالتفصيل والصور كيف البحث عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتيجة الشهادة السودانية من خلال الضغط على الرابط التالي "هنا"



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