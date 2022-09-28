بث مباشر مؤتمر نتيجة الشهادة السودانية من خلال موقع استخراج نتيجة الشهادة السودانية moe.gov.sd ، من المقرر أن يجرى الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية غدا ظهرا الساعة الواحدة، حيث سيبث موقع الرسالة المؤتمر مباشرة من خلال الموقع، كما يقدم رابط نتيجة فحص الشهادة السودانية لفحص النتائج غدا.

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استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس

وتعلن نتائج الشهادة السودانية في الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر ونتائج الثانوية السودانية وكسلا والقضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق ونتائج الشهادة الأساسية والنيل وباقي ولايات السودان، وسنقدم لكم المزيد من التفاصيل عند إعلان النتائج.

وكالعادة ومعروف للجميع ستعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا مطولا بمقر الوزارة تعلن من خلاله نتائج الشهادة السودانية 2022 ومن ثم رفع النتائج على موقعها الصحفي.

أعزائي القراء وأولياء الأمور والطلاب سنوفر رابطًا لإحضار نتيجة الشهادة السودانية برقم المقعد واسم موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد النتائج وإعلانها وتحميلها عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت.

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معرفة تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2022

موقع استخراج نتيجة الشهادة السودانية moe.gov.sd ، و نتيجة الشهادة السودانية 2022 رابط الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ، حيث يجري تكتيف البحث عبر محركات جوجل عن نتيجة الشهادة السودانية ، ومن المنتظر إعلان النتيجة غدا الخميس، حيث يقدم لكم موقع "الرسالة نت" الإخباري نقل وقائع مؤتمر نتيجة الشهادة السودانية في جميع الولايات السودانية والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالمقر.

حيث يقدم لكم موقع "الرسالة نت" الإخباري شرح بالتفصيل والصور كيف البحث عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتيجة الشهادة السودانية من خلال الضغط على الرابط التالي "هنا"

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2022

يمكنك التحقق من نتائج طلاب المرحلة الثانوية بمجرد الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم العالي السودانية.

حيث يمكنكم الانتقال مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd واتبع الخطوات التفصيلية التالية:

1- الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم في السودان من هنا

2- من القائمة الرئيسية انقر على خيار نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- أدخل رقم المقعد والبيانات الشخصية للطالب.

4- التأكد من إدخال البيانات وكتابتها بشكل صحيح.

يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب فور الإعلان عنها.