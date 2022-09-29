رقم زين لرسائل نتيجة الشهادة السودانية، يترقب طلاب الشهادة الثانوية في السودان نتيجة الشهادة السودانية وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 والتي ستصدر اليوم الخميس 29/9/2022.

وقد أطلقت شركة الاتصالات زين في السودان رقم زين لرسائل نتيجة الشهادة السودانية، وذلك عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم مباشرة والذي سيعلن فيه الوزير نتيجة الشهادة السودانية الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السودان.

موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022

وكان محمد سر الختم الحوري وزير التربية والتعليم السوداني، قد أكد إن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 ستعلن اليوم الخميس الموافق 29/9/2022، وذلك عبر وقائع المؤتمر الصحفي الذي سيعلن من خلاله أسماء أوائل الشهادة السودانية 2022 في ولايات السودان، لتتوفر بعدها نتيجة الشهادة السودانية لكل الطلاب عبر موقع الوزارة أو إرسالها عبر رسالة نصية من شركة زين.

شاهد مؤتمر نتيجة الشهادة السودانية 2022 بث مباشر

وبحسب إعلان وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم سيتم إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 في كل من الخرطوم ، الجزيرة ، البحر الأحمر، نتيجة الثانوية السودانية 2022 كسلا ، القضارف ، سنار ، النيل الأبيض ، النيل الأزرق ، نتيجة الشهادة الأساس نهر النيل ، وباقي الولايات في السودان .

رقم زين لرسائل نتيجة الشهادة السودانية 2022

وأطلقت شركة الاتصالات زين في السودان رقم لمعرفة نتيجة الشهادة السودانية وإرسالها للطلاب وأولياء الأمور بمجرد صدورها من وزارة التربية والتعليم السودانية.

وحددت شركة زين رقم 5556 لإرسال رقم الجلوس على رقم 5556 أو الاتصال على رمز *556# ، وإدخال رقم الجلوس في رسالة الرد ، بقيمة تكلفة 150 جنيه سوداني.

وللحصول على باقي التفاصيل ، فيتم إرسال رقم الجلوس في رسالة على الرقم 5557 أو الاتصال على رقم *556# وإدخال رقم الجلوس في رسالة الرد ، بقيمة تكلفة 300 جنيه سوداني .

ولمعرفة تفاصيل النتيجة ارسل رقم الجلوس في رسالة للرقم 5557 أو اتصل على الرقم #556* و ادخل رقم الجلوس في رسالة الرد ... فقط بـــ 300 جنيه.