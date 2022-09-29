استشهاد طفل بعد مطاردته من جنود الاحتلال في بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد طفل جراء سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في بيت لحم.

وذكرت وزارة الصحة أن الشهيد هو ريان ياسر علي سليمان (7 أعوام)، مشيرة إلى أنه لم تنجح كافة المحاولات لإنعاش قلبه بعد سقوطه من علو، أثناء مطاردته من جنود الاحتلال في بلدة تقوع.

ويواصل الاحتلال (الإسرائيلي) جرائمه واعتداءاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشن أمس الأربعاء، عدواناً واسعاً في مخيم جنين، أسفر عن استشهاد 4 مقاومين وإصابة 44 مواطناً.

وخاض الشهداء الأربعة المقاومين عبد الرحمن فتحي خازم ومحمد أبو ناعسة ومحمد براهمة وأحمد علاونة، اشتباكاً عنيفاً مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها جنين، قبل أن يرتقوا شهداء.

ونعت الفصائل الفلسطينية شهداء جنين، وأكدت حركة حماس أن عمليات الاغتيال الجبانة لن تمر مرور الكرام، ولن تجلب للعدو أمناً مزعوماً، وأن شعبنا الذي أعلن الاستنفار لحماية المسجد الأقصى المبارك وصدّ العدوان، مستمر في مقاومته بكل الوسائل، وفاءً لدماء الشهداء، وانتصاراً لحقوقنا الوطنية.