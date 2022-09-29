موعد استخراج الشهادة السودانية للطلاب للعام 2022-2023.. أعلن سر الختم، وزير التربية والتعليم السوداني، عن موعد استخراج شهادات الثانوية للطلاب.

وقال الحوري، إن الموعد سيكون من 23/10/2022، وسيتمكن الطلاب من استخراج شهاداتهم السودانية.

استخراج الشهادة السودانية

وأشار الحوري، الى أن استخراج الشهادة السودانية، مربوط بالسجل المدني، وقال إنه يجب مراعاة ذلك عند التقديم.

وشدد على أهمية الرقم الوطني، ومتابعة نشرات القبول التي تصدرها وزارته.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان نتائج الشهادة السودانية في كافة الولايات السودانية، بعد أن تم تفعيل رابط البحث

ويعتبر رابط البحث، مصدر السودانيين الأول في معرفة نتائج أبنائهم، حيث من المقرر أن يتم تفعيله من قبل الوزارة بعد المؤتمر الصحفي.

ويبدأ المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر وزارة التربية والتعليم السودانية.

ثم بعد ذلك يعلن عن النتائج لكافة المواطنين في السودان وخارجها، وهم ينتظرون على أحر من الجمر هذه اللحظة الحساسة.

البحث بالأسماء نتائج الشهادة السودانية

كما أن البحث بالأسماء لم يكن متاحًا قبل أن تطرح وزارة التربية والتعليم الكشوفات، ليتم ادراجها بعد ذلك في مواقع البحث بالأسماء.

ولمن أردا الوصول للنتائج: اضغط هنا

العام الدراسي في السودان

وأعلن الحوري، أن ما جرى في العملية الدراسية في السودان يجب أن يكون نموذجًا يعمم على كافة الأطراف، وصولا إلى وحدة سودانية متكاملة.

أعرب الحوري عن امنياته بالتوفيق للطلاب في دراستهم، وأن يمن الله على أهل يعطي السودان وشعبها الخير والعافية وأن يعيد العام الدراسي، وهم في أحسن حال

ويعيش السودان حالة من التوتر نتيجة الظروف السياسية التي يمر بها، وتطال جماهير السودان بالتخلص من حكم العسكر، ونقل الحكم للمدنيين عبر الانتخابات المحلية.

وكان عبد الفتاح برهان، قد صرح أنه سيتم إجراء الانتخابات في السودان قريبًا، حيث أنه لن ينتظر تأخير اجراءها.

وعبر البرهان عن نيته بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة السودانية، وقال إنه سيبقى قائدًا للجيش الذي سيقدم المساعدة لأي حكومة قادمة عبر صناديق الاقتراع.

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