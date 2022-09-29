آخر أخبار تصاريح العمال.. العمل بغزة تسلم دفعة جديدة من التصاريح.. أعلنت وزارة العمل بغزة أنها أرسلت دفعة جديدة من التصايح للشؤون المدنية وبلغ عدد ألف تصريحًا.

العمل تسلم دفعة جديدة من التصاريح

وقالت وزارة العمل إنها سلمت الدفعة، ممن سلجوا من العمال عبر الرابط الذي طرحته للمواطنين.

وقال إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل، إن وزارته انهتا لعمل من سجلات العام 2019 المركزة"، موضحًا أن الملف انتهى بالكامل.

وطالب الغصين، من لديه مشكلة من أصحاب تلك السجلات بإبلاغ الوزارة بمشكلته بأسرع وقت لحلها.

موعد الدفعة تصاريح العمال المقبلة

وأشار إلى عدم وجود معلومات لدى وزاراته عن مواعيد الدفعة المقبلة، مطمئنا انه في حال تتوفر التصاريح سيتم الإعلان عنها.

وأكد انه في حال إرسال دفعات جديدة للترشح سيتم الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رابط فحص تصاريح العمال في الداخل شهر 10

رابط فحص تصاريح العمال شهر 10.. أعلن الاحتلال (الإسرائيلي)، خلال الفترة الماضية إصداره 1500 تصريح جديد لقطاع غزة.

ويأتي الإعلان لعمل التجار والعمال من القطاع غزة الداخل المحتلة، ليصل مجموع التصاريح لـ 15.500 تصريح.

رابط فحص تصاريح العمال

ويمكن للعمال فحص نتائج التصاريح بسهولة من خلال رابط بحث سريع، مخصص للكشف عن أسماء المستفيدين من تصاريح العمل.

ويمكن للمتابعين، أن يصلوا إلى رابط العمل من خلال الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا

الجدير ذكره أن منسق أعمال حكومة الاحتلال، أعلن سابقاً أن حصة قطاع غزة من تصاريح العمل تبلغ 14000 تصريح، لكنها ارتفعت إلى 15.500 تصريح.

ووفقًا لمزاعم النسق، فإن حكومة الاحتلال تعتزم بدء مشروع تجريبي يشمل تشغيل مئات النساء من غزة في (إسرائيل) كجزء من الحصة البالغة 14000 تصريح.

ونتيجة ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة بصورة كبيرة جدا لتصبح من بين الاعلى على مستوى العالم؛ بات أهالي غزة يبحثون عن الحصول على تصاريح العمل في إسرائيل على أمل تحسين أوضاعهم المعيشية.

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