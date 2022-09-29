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مواجهات مع الاحتلال في سلوان واقتحام الخليل

مواجهات-ليلية في الضفة
مواجهات-ليلية في الضفة

الضفة-الرسالة نت

اندلعت، مساء اليوم الخميس، مواجهات مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

 

 

 

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في حي "عين اللوزة" في بلدة سلوان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

 

 

وفي الخليل ، اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، منطقة جبل جوهر شرق مدينة الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وقامت بتفتيشها.

 

 

 

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل جوهر وداهمت عددا من المنازل والمحلات التجارية تعود لعائلة برقان والكركي وإدريس، وقامت بتفتيشها بحثا عن تسجيلات لكاميرات المراقبة، وأخضعت عددا من المواطنين والأطفال لاستجواب ميداني.

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