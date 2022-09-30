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^200 مثال: غزة العزة

غزة تكرم المطارد خازم وتصلي الغائب على شهداء جنين

اليافطة المعلقة
اليافطة المعلقة

غزة- الرسالة نت

عُلقت صباح اليوم الجمعة، يافطة كبيرة تحمل صورة المطارد الفلسطيني فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن، على أحد أبراج مدينة غزة.

وانتشرت صور اليافطة المعلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويشار إلى أن رعد فتحي خازم هو منفذ عملية "ديزنغوف" في "تل أبيب" قبل عدة أشهر والتي أدت لمقتل ثلاثة (إسرائيليين) وإصابة عدد آخر.

كما استشهد نجله عبد الرحمن صباح يوم الأربعاء بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين لاعتقاله، بعد تنفيذه عدة عمليات مسلحة ضد قوات الاحتلال.

كما هدمت قوات الاحتلال عدة شقق سكنية تابعة لعائلة المطارد خازم.

وكان آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة قد أدوا ظهر اليوم الجمعة صلاة الغائب على أرواح شهداء جنين والضفة الغربية.

فيما فتحت الفصائل الفلسطينية أمس الخميس بيت عزاء للشهداء في ساحة الجندي المجهول وسط غزة.

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