أعلنت السلطات الأميركية، عن مقتل 23 شخصًا على الأقل، أثناء وصول إعصار "ايان" ولاية فلوريدا.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا، في بيان، إنّ الكثير من الضحايا ماتوا غرقًا، وتحدثت وسائل الإعلام عن خسائر بشرية أكبر، وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أن 45 شخصا لاقوا حتفهم.

وسارع تقدّم الإعصار إيان باتّجاه كارولاينا الجنوبية، حيث يُتوقّع أن يُسبّب رياحًا قوية، وسيولًا، وأمطارًا غزيرة، وارتفاعًا خطرًا في منسوب المياه، بعدما دمر مناطق عدة في ولاية فلوريدا.

ولا تزال حصيلة الخسائر البشريّة الناجمة من مروره عبر فلوريدا ترتفع، وقد أبلغت السلطات عن 23 وفاة حتى الآن.

أمّا حصيلة الخسائر المادّية فهي "تاريخيّة" في فلوريدا، حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى حدّ غير مسبوق، بحسب رون ديسانتيس، حاكم الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وقد غمرت المياه شوارع ومنازل وجرفت قوارب كانت راسية إلى داخل المدن. واستعملت السلطات في "كيسيمي" قرب أورلاندو مراكب، لإنقاذ سكّان محاصرين في منازلهم في المناطق التي غمرتها المياه.

وبعد تراجعه إلى الفئة الأولى، أصبح إيان يحمل رياحًا سرعتها 140 كلم في الساعة ويُهدّد "بفيضانات بحريّة قاتلة" على سواحل كارولاينا الجنوبيّة وكارولاينا الشماليّة، كما ورد في أحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للأعاصير الذي وضع منطقة الساحل بكاملها، من جورجيا إلى كارولاينا الشماليّة، في حال تأهّب.