سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 1 أكتوبر2022، ارتفع سعر الدولار اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 أمام الجنية المصري في التعاملات الصباحية.

وسحل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 19.48 للشراء، 19.54جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 19.50 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 19.51 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند 19.48 جنيه للشراء، 19.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 1 أكتوبر2022

ويقدم لكم موقع الرسالة نت الإخباري نشرة تشمل أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

19.48 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصر

19.48 جنيه للشراء.

19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

19.48 جنيه للشراء.

19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

19.51 جنيه للشراء.

19.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

19.50 جنيه للشراء.

19.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

19.53 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.