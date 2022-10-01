محامي اشتيه للرسالة: تخوفات من سيناريو تسليم مصعب

عبرّ مصطفى شتات محامي المعتقل السياسي القائد مصعب اشتيه، عن تخوفات من سيناريو تسليم مصعب للاحتلال، وذلك من خلال احتمال إفراج أمن السلطة عن مصعب من سجن أريحا، دون إعادته لنابلس وتهيئة الظرف لاعتقال الاحتلال له فورا.

وقال شتات لـ"الرسالة نت" إنّ مصعب جمّد إضرابه عن الطعام، بعد وعود من التنسيق الفصائلي وأعضاء بمركزية فتح بإنهاء قضيته، مشيراً إلى أن التهمة التي كيّفت له هي "حيازة سلاح دون ترخيص".

واستبعد إمكانية الاستجابة لهذه الوساطات من اللجنة الأمنية التي ترتبط مباشرة برئيس الوزراء ومكتب رئيس السلطة.