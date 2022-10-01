القيادي أبو عرة: المقاومة في الضفة تكسر حواجز الخوف وتربك حسابات الاحتلال

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، أن الذكرى السابعة لانتفاضة القدس، تمر وشعبنا الفلسطيني يزيد من تمسكه بمسيرة النضال والجهاد والمقاومة.

وأضاف القيادي أبو عرة أن المقاومة في الضفة الغربية تكسر حواجز الخوف وتتمرد على الاحتلال وأذنابه، وتواصل مسيرة النضال ضد المحتل، غير عابئة بما يصيبها من قتل أو جرح أو هدم للبيوت أو اعتقال.

وذكر أن القدس هي عنوان الصراع وهي مركز القضية الفلسطينية، وهي جوهر أطهر قضية من قضايا الأمة الإسلامية، لافتاً إلى أن ذكرى انتفاضة القدس تأتي هذا العام في ظل استمرار وتصاعد عدوان الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأشار أبو عرة إلى أن عدوان الاحتلال يتمثل في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وإقامة الشعائر الدينية التملودية في باحاته، ضمن مساعي تثبيت القتسيم المكاني والزماني في المسجد.

وأردف قائلاً: "لكن هذا يقابله تصاعد في عمليات المقاومة الفلسطينية ضد المحتل الغاشم، وخاصة في شمال الضفة الغربية في عاصمة المقاومة والشهداء جنين القسام، والتي تعلن جهاراً نهاراً أن عنوان مقاومتها هو القدس والدفاع عن المسجد الأقصى".

ونوه إلى أنه رغم تصاعد الهجمة الاحتلالية على جنين ونابلس وكل الضفة الغربية، ورغم الخذلان والتآمر الرسمي العربي والفلسطيني على المقاومة، إلا أنها كسرت كل حواجز الخوف وتربك حسابات الاحتلال.

وشدد القيادي أبو عرة على أن "القدس تستحق أن نضحي من أجلها بأبنائنا وأموالنا وبيوتنا، كما قال أبو رعد خازم والد الشهيدين المقاومين رعد وعبد الرحمن".

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن "انتفاضة القدس لا تزال روحها متجدة في نفوس وعقول شعبنا المقاوم في عموم الضفة الغربية المحتلة وفي بيت المقدس وأكنافه".

وأوضح حمادة أن ملاحم البطولة والمقاومة في جنين البطولة ومخيماتها، ونابلس جبل النار، وكل مدن الضفة المحتلة وقراها وبلداتها ومخيماتها، ومشاهد الرّباط وشدّ الرّحال والتصدّي لاقتحامات المستوطنين للأقصى، خير دليل على تجذّر هذه الرّوح المتقدّة، التي لن تخمد جذوتها إلّا بتحرير القدس والأقصى حتى زوال الاحتلال.

ولفت إلى أنه رغم تصاعد جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد القدس والأقصى، عبر التهويد والاقتحام والتدنيس، إلا أن شعبنا يستحضر الذكرى السَّابعة لانتفاضة القدس الخالدة، والتي شكّلت محطّة من محطّات نضاله المستمر في الدفاع عن القدس والأقصى.

وترحم حمادة على أرواح شهداء انتفاضة القدس الأبرار، وكل قوافل شهداء شعبنا المباركة، مؤكداً أن دماءهم الزكية التي سالت دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، ستبقى منارة تذكي شعلة الانتفاضة والمقاومة في وجه المحتل.

وبعث بالتحيّة إلى جماهير شعبنا الصَّابر المرابط، ونشدّ على أياديهم لمواصلة صمودهم وانتفاضتهم في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه بكل الوسائل، حماية وذوداً عن أرضنا وقدسنا وأقصانا.

حرية نيوز