رسالة الغرفة المشتركة بمهرجان #الأقصى_في_خطر

شاركت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بعرض في مهرجان #الأقصى_في_خطر، الذي نظمته حركة حماس في مدينة غزة، عصر السبت، بمشاركة عشرات آلاف الجماهير.

وأكدت فصائل الغرفة المشتركة وحدتها في الدفاع عن فلسطين وتمسكها بالمقاومة، من خلال العرض الذي نظم على أنغام الموسيقى الثورية الفلسطينية.

وحمل المشاركون في العرض أعلام الفصائل المقاومة المنضوية تحت لواء الغرفة المشتركة، وتقدموا بخطوات عسكرية، ليلتفوا حول سارية تحمل علم فلسطين، محاطة بلافتة كتب عليها (الأقصى في خطر).

ثم قام المشاركون في العرض بوضع أعلام فصائلهم حول العلم الفلسطيني، ورفعوا علم فلسطين عاليا، وسط هتافات جماهيرية حماسية.

