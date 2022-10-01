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^200 مثال: غزة العزة

مدرب جديد يوجه انتقاداً كبيراً لاتحاد كرة القدم

صورة سابقة لدكة البدلاء في ملعب النصيرات
صورة سابقة لدكة البدلاء في ملعب النصيرات

الرسالة نت

وجه المدير الفني لفريق أهلي غزة حمادة شبير انتقاداً لاذعاً لاتحاد كرة القدم في تصريحات مباشرة أعقبت فوز فريقه على الأقصى (3/2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصيرات البلدي.

واستهل شبير حديثه عبر إذاعة الشباب بتوجيه انتقاد كبير لاتحاد كرة القدم لعدم وجود دكة بدلاء أو مقاعد مناسبة للاعبين الذين يتعرضوا لشمس حارقة خلال شوطي المباراة.

وبدا شبير منفعلاً بشكل كبير من عدم إيجاد حل قائلاً: "من حقنا نجلس على دكة محترمة لأن "اللاعبين ولاد ناس".

ويفتقد ملعب النصيرات البلدي لوجود دكة بدلاء مناسبة للفريقين تزامناً مع اعتماد اتحاد كرة القدم للملعب احتضان المباريات الرسمية كملعب بيتي لأندية النصيرات خاصة خدمات النصيرات في الدرجة الممتازة.

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