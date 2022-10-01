المئات يشيعون جثمان الشهيد فايز دمدوم في القدس

شيعت جماهير غفيرة في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، مساء اليوم السبت، جثمان الشهيد فايز خالد دمدوم (18 عاما).

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد، بعد أن ألقيت عليه نظرة الوداع.

وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

وأدى المشيعون على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والغضب، ثم توجهوا لمواراته الثرى في مثواه الأخير بمقبرة القناطر في البلدة.

استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجراح، اليوم السبت، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما، في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فايز خالد دمدوم ( ١٨ عامًا)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في العنق بالعيزرية.

نعت حركة حماس، شهيد فلسطين، فايز خالد دمدوم (18 عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال، عصر اليوم السبت، في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.

وأكدت حماس، أنّ دماء الشهداء تنادي أحرار شعبنا لرص الصفوف والانخراط في المقاومة، والاشتباك مع العدو بانتفاضة شاملة على امتداد أرض الوطن.

وقالت: “أبناء شعبنا في القدس، وثوارنا الأبطال الذين يتصدون للاحتلال ببسالة وعنفوان، ويقفون سدّاً منيعاً أمام أطماعه بالمسجد الأقصى”.

وبينت أن هذه التضحيات والدماء الزكيّة ستشعل مسيرة التحرير والثورة حتى كنس الاحتلال عن كامل أرضنا ومقدساتنا.