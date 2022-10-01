قاسم: مهرجان الأقصى في خطر أكد قدرة رمزية الأقصى والقدس على توحيد شعبنا

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، :"إن "مهرجان الأقصى في خطر"، أكد قدرة رمزية الأقصى والقدس على توحيد الكل الفلسطيني".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، "أن مهرجان الأقصى في خطر الذي نظمته الحركة رسم وحدة الموقف الفلسطيني خلف قضية القدس والأقصى".

وأوضح أن المهرجان يأتي ضمن سلسلة فعاليات كبيرة لمجابهة اعتداءات الاحتلال في الضفة والقدس.

وقدم التحية لجماهير شعبنا التي استجابت لدعوة حماس وحضرت المهرجان بعشرات الآلاف.

وبيّن قاسم، أن حماس تضع القدس دائمًا على الطاولة، ولا تسمح لأي ظرف أن يزيحها.

وأشار إلى أن المهرجان تزامن مع زيادة اعتداءات الاحتلال كمًا وكيفًا في المسجد الأقصى، لافتا إلى أن هناك مخططا صهيونيا واضحا لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا.

وحذر قاسم من أن تصاعد الهجمة على المسجد الأقصى هو نذير لانفجار الأوضاع في كل المنطقة.

وقال إننا في معركة مفتوحة مع المحتل من أجل المسجد الأقصى وهويته الفلسطينية الإسلامية.