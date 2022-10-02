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بالفيديو| مستوطِنة ترقص في باحات الأقصى

مستوطِنة ترقص في باحات الأقصى
مستوطِنة ترقص في باحات الأقصى

القدس- الرسالة نت

انتشر مقطع مصور، اليوم الأحد، لمستوطِنة (إسرائيلية) ترقص في باحات المسجد الأقصى.

وشهد المسجد الأقصى كما بقية الأيام الماضية، اقتحامات متكررة من المستوطنين.

وكانت قد انتشرت مقاطع مصورة وصور توثق دخول المستوطِنات بلباس فاضح إلى الأقصى، وكذلك ارتكاب أفعال خادشة للحياء فيه.

ويحاول المستوطنون استفزاز المقدسيين والمسلمين من خلال نشر هذه المقاطع والصور.

ووجهت حركة حماس دعوة لكل المسلمين والعرب لنصرة المسجد الأقصى، وكذلك للفلسطينيين في القدس والضفة والداخل لشد الرحال إلى باحات الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وتشهد الفترة الحالية ذروة الاقتحامات أو ما يسمى بـ"طوفان الاقتحامات" في ظل مصادفة الأعياد اليهودية.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269043

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