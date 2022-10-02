بث مباشر مباراة ريال مدريد واوساسونا الاحد 2-10-2022 في الدوري الاسباني ، حث يترقب جماهير ريال مدريد مباراة مهمة طال انتظارها اليوم الاحد 2-10-2022 في الدوري الاسباني، عندما يتواجه فريق اوساسونا، وذلك على أرضية ملعب ريال مدريد "سنتياجو برنابيو".
وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.
بث مباشر مباراة ريال مدريد واوساسونا
ويستأنف فريق النادي الملكي ريال مدريد، اليوم الأحد، بعد فترة توقف دولي مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة قوية أمام أوساسونا على ملعب ريال مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
حيث يحتل الفريق الملكي ريال مدريد المركز الثاني خلف برشلونة برصيد 18 نقطة.
وفي المركز الاول مؤقتاً في إنتظار نتيجة مباراة اليوم فيما يحتل اوساسونا المركز السابع في ترتيب الدوري.
🏟️🔙 عودة المباريات إلى البرنابيو!— ريال مدريد (@realmadridarab) October 2, 2022
🆚 @Osasuna أوساسونا
⚽ #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/iSPxzPpYQO
موعد مباراة اليوم ريال مدريد واوساسونا
ويبحث الكثير من المشاهدين عن موعد المباراة ريال مدريد واوساسونا حيث من المقرر أن يتم بث المباراة مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية.
ويمكن مشاهدة المباراة من خلال مجموعة قنوات "بي ان سبورتس" التي تبث مسابقات الدوري الاسباني حصريا في شمال افريقيا والخليج العربي.
وكذلك سيتم بث مباراة اليوم بين أوساسونا وريال مدريد في الجولة السابعة على قناة beIN Sports Premium 1 بجودة HD.
🥅🔊 هذا الصوت الذي نحبه!— ريال مدريد (@realmadridarab) October 1, 2022
🚀 @David_Alaba
🚀 @fedeevalverde #RMCity pic.twitter.com/PEfyyitq3g
معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا
يعلق على المباراة عصام الشوالي، عبر قناة beIN sports 1 HD premium.
تشكيلة ريال مدريد واوساسونا
ومن ضمن المعلومات التي يبحث عنها عشاق النادي الملكي هي التشيكل الذي سيدخل به المدرب مباراة اليوم ومن المقرر أن يبدأ المدرب التشكيل بدون تغييرات :
يتولى حراسة المرمى: كورتوا.
وفي خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ألابا، ميندي.
وفي خط الوسط: كروس، تشواميني، كامافينجا.
ويقود خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي.