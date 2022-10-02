بث مباشر مباراة ريال مدريد واوساسونا الاحد 2-10-2022 في الدوري الاسباني ، حث يترقب جماهير ريال مدريد مباراة مهمة طال انتظارها اليوم الاحد 2-10-2022 في الدوري الاسباني، عندما يتواجه فريق اوساسونا، وذلك على أرضية ملعب ريال مدريد "سنتياجو برنابيو".

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.





بث مباشر مباراة ريال مدريد واوساسونا

ويستأنف فريق النادي الملكي ريال مدريد، اليوم الأحد، بعد فترة توقف دولي مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة قوية أمام أوساسونا على ملعب ريال مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

حيث يحتل الفريق الملكي ريال مدريد المركز الثاني خلف برشلونة برصيد 18 نقطة.

وفي المركز الاول مؤقتاً في إنتظار نتيجة مباراة اليوم فيما يحتل اوساسونا المركز السابع في ترتيب الدوري.

موعد مباراة اليوم ريال مدريد واوساسونا

ويبحث الكثير من المشاهدين عن موعد المباراة ريال مدريد واوساسونا حيث من المقرر أن يتم بث المباراة مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

ويمكن مشاهدة المباراة من خلال مجموعة قنوات "بي ان سبورتس" التي تبث مسابقات الدوري الاسباني حصريا في شمال افريقيا والخليج العربي.

وكذلك سيتم بث مباراة اليوم بين أوساسونا وريال مدريد في الجولة السابعة على قناة beIN Sports Premium 1 بجودة HD.

معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا

يعلق على المباراة عصام الشوالي، عبر قناة beIN sports 1 HD premium.

تشكيلة ريال مدريد واوساسونا

ومن ضمن المعلومات التي يبحث عنها عشاق النادي الملكي هي التشيكل الذي سيدخل به المدرب مباراة اليوم ومن المقرر أن يبدأ المدرب التشكيل بدون تغييرات :

يتولى حراسة المرمى: كورتوا.

وفي خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ألابا، ميندي.

وفي خط الوسط: كروس، تشواميني، كامافينجا.

ويقود خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي.