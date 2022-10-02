التنمية الاجتماعية: صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية شهر 10 خلال أيام ، قال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في غزة لؤي المدهون، اليوم الأحد 2-10-2022:"إنه سيجري صرف إن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية مطلع أكتوبر المقبل".

وأضاف المدهون، في تصريحات صحفية، أن "هناك انفراجه في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية شهر 10".

صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

وتابع :"كنا نأمل أن يتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في سبتمبر الماضي ولكن لأسباب خاصة بوزارة المالية تم تأجيل الصرف إلى أكتوبر".

صرف دفعتين لمستفيدي مخصصات الشؤون الاجتماعية

وأشار المدهون إلى أن التنمية الاجتماعية ستصرف دفعتين من الشؤون هذا العام، الأولى في شهر أكتوبر والثانية في ديسمبر/ كانون أول.

وقال: "إن تأخرت هذه الدفعة، فلن يؤثر ذلك على الدفعة التي تليها".

116 مستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية

ومن المقرر أن تصرف الوزارة هذا الشهر دفعة كاملة لنحو 116 ألف مستفيد من الشؤون الاجتماعية، منهم 81 ألفًا في غزة و35 ألفًا في الضفة، بواقع 137 مليون شيكل.

ولم تتلق العائلات التي تستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية أي دفعة كاملة منذ مطلع عام 2020، وصُرف لها دفعة بمبلغ 400 شيكل في شهر يوليو/ تموز المنصرم، وسبقها دفعة بقيمة 700 شيكل منتصف عام 2021.

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التنمية الاجتماعية

ويفترض صرف الأموال لمستحقي الشؤون بمبالغ مختلفة، وفق محددات معروفة، مرة كل 3 أشهر.

ويسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها

وسلّم الاتحاد الأوروبي للسلطة مساهمته المالية المتعلقة بشيكات الشؤون قبل أكثر من أسبوعين.