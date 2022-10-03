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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

الرسالة نت

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 ، تشهد محركات البحث زيادة في عمليات البحث عن أسعار صرف الدولار الأمريكي في مصر.
 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري


 حيث لا يزال الدولار الأمريكي يتداول عند أعلى مستوياته على الإطلاق مقابل الجنيه المصري؛ التي تتعرض لضغوط متزايدة.
 

سعر الدولار في مصر اليوم


واستقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال الجلسات الصباحية الأولى ليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، في البنك المركزي والبنوك التجارية.
 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022


سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي

حيث حافظ سعر صرف الدولار اليوم الإثنين، في مصر لدى البنك المركزي على مستواه عند 19.49 جنيه للشراء و 19.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع. وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.
 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022


 

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