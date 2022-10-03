نتيجة شهادة الثانوية ليبيا 2022 ... تحديد موعد إعلان النتيجة ، من أهم وأشهر الكلمات التي يبحث عنها حالياً عشرات الآلاف من الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الجولة الأولى للعام الدراسي الماضي 2022/2021 وينتظرون معرفة موعد إعلان النتيجة من قبل الوزارة الليبية.

شهادة الثانوية ليبيا 2022

من موقع نظام التعليم والامتحانات ، للتحقق من مستقبلهم التعليمي ومعرفتهم بالكلية.

والتي سينضمون إليها في العام الدراسي المقبل ، وتعمل وزارة التربية والتعليم حاليًا على استكمال تصحيح أوراق الامتحان والتحقق منها حتى التأكد من دقة النتائج.

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وكانت الوزارة قد عقدت الجولة الأولى من الامتحانات اعتباراً من 21/8/2022 واستمرت حتى 1 سبتمبر 2022 ، في ظل إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريب الامتحانات.

والتي نجحت الوزارة في إجرائها بشهادة الطلاب وأولياء أمورهم بعد حشد 3635 ضابطا أمنيا تابعا للوزارة لتأمين إجراء الاختبارات.

نتيجة شهادة الثانوية الليبية 2022

وكانت الوزارة قد أعلنت نتائج الشهادة الثانوية العامة الليبية للطلاب الليبيين خارج ليبيا في 31 دولة والبالغة 775 طالبا وطالبة والآن نتائج الطلاب الليبيين داخل ليبيا يجري العمل على انهاء تصحيح الاختبارات.

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رابط نتائج شهادة الثانوية العامة ليبيا الدور الأول

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

أو الدخول مباشراً على رابط منظومة الامتحانات الليبية.

النقر من الصفحة الرئيسية على أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد نتائج شهادة أتمام مرحلة التعليم الثانوي 2022.

تسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام ” رقم الجلوس، رقم القيد”.

الضغط على عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة بالدرجات ونسبة النجاح العامة.