إحصائية الاقتحامات للمسجد الأقصى لشهر سبتمبر

اقتحم المسجد الأقصى المبارك 4426 متطرفا ومتطرفة على مدار شهر سبتمبر الماضي.

وفي بعض الاقتحامات أدى المستوطنون صلوات علنية تحت حماية وحراسة شرطة الاحتلال، وكان أخطر هذه الاقتحامات الذي تم خلال فترة عيد رأس السنة العبرية الذي توافق يومي 26-27 سبتمبر\أيلول، كما شارك فيها مفوض عام شرطة الاحتلال وأعضاء في كنيست الاحتلال.

وقدَّمت جماعات "الهيكل المتطرفة" التماسا للمحكمة العليا للمطالبة بالسماح لها بالنفخ في البوق في المسجد الأقصى المبارك خلال رأس السنة العبرية وبإدخال قرابين العُرش النباتية إليه.

وتعمد متطرفون بينهم عضو "الكنيست" سيمحا روتمان، النفخ بالبوق عدة مرات بمقبرة باب الرحمة بعد قرار لمحكمة الصلح الاحتلالية بممارسة هذا الطقس بهذا المكان.

وخلال هذا الشهر برز كالعادة، سعي الاحتلال لتحويل مناسبة الأعياد اليهودية، إلى فرص لتحقيق أطماعها وفرض سيادتها وأمر واقع جديد في مدينة القدس، وتمثل ذلك في زيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وتأديتهم لرقصات استفزازية، وإطلاقهم شعارات وأغاني توراتية داخل المسجد الأقصى المبارك، وإضاءة أسوار القدس برسوم توراتية، ودعوتهم لنفخ البوق وارتداء ملابس كهنوتية وأداء طقوس تلمودية.