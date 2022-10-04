سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 ، يرصد لكم موقع "الرسالة" سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق السوداء ومكاتب الصرافة مقابل الليرة اللبنانية ، لأن سعر صرف الدولار في لبنان شهد استقرارا مقارنة بالليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

وأصدر مصرف لبنان تعميمين عاجلين ، أولهما موجه لحاملي الجنيه من المواطنين والمؤسسات الراغبين في تحويله إلى دولارات ، والثاني موجه للمصارف مما أدى إلى انخفاض مهم في سعر العملة الخضراء، إذ انخفض من 37 ألف ليرة إلى أقل من 30 ألف ليرة.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء

وصل سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء عند الشراء إلى 38600 ليرة، فيما بلغ سعر البيع 38500 ليرة للدولار الواحد.

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سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في محلات الصرافة

كما استقر مسار الدولار الأمريكي اليوم أمام الليرة اللبنانية لدى الصرافين، عند 20 ألفاً و 950 ليرة للشراء، و 20 ألفاً و 850 ليرة للبيع.

واستقر سعر الدولار عبر منصة الصرف أمام الليرة عند 29800 ليرة لبنانية.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديداً للسحب من ودائع الدولار بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن سعر صرف جديد لسحب الودائع الدولار بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر صرف جديد لسعر الدولار في لبنان

وكان وزير المالية اللبناني يوسف خليل، قال :"إن البنك المركزي سيستخدم سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار بدلا من 1507 "، واصفا ذلك بأنه خطوة نحو توحيد سعر الصرف في البلاد.

وأضاف الوزير أن تنفيذ هذا القرار سيبدأ في نهاية أكتوبر المقبل.

توحيد صرف سعر الدولار في لبنان

وتوحيد أسعار الصرف المختلفة هو أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان من أجل ضمان حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.

وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات لا يزال بطيئا للغاية.

في الوقت الذي يعيش فيه 82٪ من اللبنانيين في فقر متعدد الأبعاد، تسجل البلاد أعلى مستويات التضخم في أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية في العالم بحسب الإسكوا.

وينتظر اللبنانيين مع ارتفاع التعرفة الرسمية والجمارك، ليدخل سعر الدولار مرحلة جديدة أصعب من تلك التي مروا بها منذ بداية الأزمة الاقتصادية.