دعوات لإضراب شامل في فلسطين الأسبوع المقبل

دعا نشطاء من الداخل المحتل والقدس والضفة، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في إضراب عام وشامل في الضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي الداخل المحتل الأسبوع المقبل، تضامنًا مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال.

ودعا النشطاء إلى المشاركة في الإضراب إسنادًا للأسرى في السجون، وأوضحوا أن فكرة الإضراب بدأت من نشطاء في جامعة بيرزيت والقدس، والدعوة موجهة لكل الفلسطينيين في الداخل والقدس والضفة.

وأكدوا على أن الإضراب يأتي لمشاركة الأسرى في وجعهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى.

وحثوا على ضرورة الحشد في الإضراب، ليشمل الكل الفلسطيني وليكون إضرابا ناجحا كإضراب يوم 18/5/2021، الذي شاركت فيه كل فلسطين تضامنًا مع المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وغزة.

ويواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.