سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 ، واصلت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 5 أكتوبر ، انعكاس الاتجاه الصعودي العالمي ، مسجلة المزيد من التراجع.

سعر الذهب في لبنان اليوم

سعر الذهب في لبنان اليوم ، ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب في السوق اللبنانية بنهاية جلسة الثلاثاء.

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا الثلاثاء ، حيث اخترقت حاجز 1700 دولار للأوقية ، مستفيدة من استمرار انخفاض الدولار منذ أعلى مستوى في 20 عامًا في التداول هذا الصباح.

هبوط سعر الذهب في لبنان

هبوط سعر الذهب في لبنان ، وانخفض سعر الذهب عيار 24 في لبنان ، إلى مستوى 82.615.000 ليرة (54.90 دولار) ، مقابل 83.229 ألف ليرة بنهاية جلسة أمس ، بحسب منصة gold-price-today.com المتخصصة في هذا المجال. تتبع الذهب. الأثمنة.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا في لبنان الثلاثاء إلى نحو 72.290 ألف ليرة (48.04 دولار) من 72827 ألف ليرة بنهاية جلسة أمس.

وانخفض الذهب عيار 18 قيراط إلى مستوى 61.962 ألف جنيه (41.17 دولار) من 62422 ألف جنيه بنهاية جلسة الاثنين.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

حيث سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في لبنان 2.569.333 مليون ليرة (1707 دولارات)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 578.320 ألف ليرة (384.29 دولار).