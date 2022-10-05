الأقصى_يستغيث ونشطاء يغردون #رباطك_يحميه

ما زالت اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك، تزامنا مع الأعياد اليهودية، تتصدر أكثر القضايا تداولا على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك.

ويغرد مئات النشطاء منذ أيام على أوسمة: #الأقصى_في_خطر و#الأقصى_يستغيث و#رباطك_يحميه، وسط دعوات للحشد والنفسير والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وصباح اليوم الأربعاء، حاول المرابطون في المسجد الاقصى إعاقة اقتحام أفواج المستوطنين، بعد أدائهم صلاة الضحى في باحات المسجد، لقطع الطريق أمام المقتحمين.

وفيما يلي أبرز التغريدات على تويتر:

قاعد ومش متحزح

أحد المرابطين بالأقصى قبل قليل. #رباطك_يحميه pic.twitter.com/mg9OofZDLY — Mo Shoukry | محمد شكري (@mo_shkry) October 5, 2022