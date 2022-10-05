الأقصى_يستغيث ونشطاء يغردون #رباطك_يحميه

ما زالت اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك، تزامنا مع الأعياد اليهودية، تتصدر أكثر القضايا تداولا على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك.
ويغرد مئات النشطاء منذ أيام على أوسمة: #الأقصى_في_خطر و#الأقصى_يستغيث و#رباطك_يحميه، وسط دعوات للحشد والنفسير والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين.
وصباح اليوم الأربعاء، حاول المرابطون في المسجد الاقصى إعاقة اقتحام أفواج المستوطنين، بعد أدائهم صلاة الضحى في باحات المسجد، لقطع الطريق أمام المقتحمين.
وفيما يلي أبرز التغريدات على تويتر:
قاعد ومش متحزح— Mo Shoukry | محمد شكري (@mo_shkry) October 5, 2022
أحد المرابطين بالأقصى قبل قليل. #رباطك_يحميه pic.twitter.com/mg9OofZDLY
🎥 #فيديو | اقتحام متواصل للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال#رباطك_يحميه#الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/D3NGUT6XDJ— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 5, 2022
#رباطك_يحميه قيمة الرباط تتعدى مجرد الحضور ، فهو يجعل كل أنصار الحق تشخص أبصارهم تجاه الفئة المنصورة التي تبقي جذوة الأمل ، فإذا كانت دائرة الاحتكاك الأولى مع العدو حاضرة تأهبت كل قوى الأمة لتنفيذ ما عليها من واجب ، كل الانتفاضات والثورات كان منطلقها القدس وهنا نفهم قيمة الرباط.— راجي الهمص - #فلسطين (@RajiHams) October 4, 2022
بأدائهم صلاة الضحى— آية حسونة #غزة (@Aya_Hassoun24) October 5, 2022
المرابطون يُجبرون قوات الاحتلال على تغيير مسار اقتحام المستوطنين للأقصى.#الأقصى_في_خطر #رباطك_يحميه#غضب_الأقصى pic.twitter.com/v0xZDQX0R9
المتطرفون الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بالثياب الكهنوتية البيضاء.#غضب_الأقصى#رباطك_يحميه#Save_alAqsa pic.twitter.com/HRdyyMHH9Z— عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) October 5, 2022