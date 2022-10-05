الناشطة حمد: الإساءة لأمهات الشهداء خروج على قيم شعبنا وتضحياته

أكدت الناشطة سمر حمد على أن الإساءة لأمهات الشهداء ذنب عظيم وجحود بالوطن وخروج على قيم شعبنا وتضحياته.

واستنكرت حمد إساءة محافظ نابلس لأمهات الشهداء، وقالت: "ألا يدري هذا الذي يسيء لأمهات الشهداء أن كرسيه الذي يجلس عليه لا يحمله لولا تضحياتهم".

وأضافت: "أنت يا هذا تعتاش بتضحياتهم، وحذاء أمّ الشهيد تاج يلبسه الأحرار والشرفاء".

واعتبرت أن "أدعياء الوطنية لن يفهموا زغرودة أم الشهيد، لأنهم شاذون عن هذا الشعب وعن تضحياته".

وأردفت: "إن الحث على الانقسام وترديد مرثيات الفتن تصرف مشبوه وغريب، وحق عليه أن يدعو للوحدة بدل ترديد روايات الاحتلال".

ودعا أهالي شهداء نابلس للمشاركة في الوقفة المركزية، رفضا لتصريحات محافظ نابلس بحق أمهات الشهداء، غدًا الخميس الساعة الخامسة عصرًا، على دوار المنارة وسط رام الله.

وأثارت تصريحات محافظ نابلس إبراهيم رمضان، حول أمهات الشهداء غضبًا شعبيًا، حيث وصفهن بـ"الشاذات" ويُظهرن أنهن مناضلات.

وقالت حركة حماس إنّ التصريحات التي تفوّه بها محافظ نابلس إبراهيم رمضان، والتي تعرّض فيها بالإساءة المباشرة للمقاومة ولأمهات الشهداء، تصريحات مُدانة وغير مسؤولة، وخارجة عن الإطار الوطني والأخلاقي الذي يلتزم به شعبنا الصامد المجاهد.

وتابعت: "إن محاولات محافظ نابلس صد المقاومين في نابلس عن طريقهم انطلاقًا من أنّ المقاومة لا جدوى منها، هي رؤية صهيونية لا تعبّر عن قناعات شعبنا المجاهد، الذي اتّخذ من المقاومة سبيلاً للخلاص من المحتل، بعدما أحال نهاره وليله إلى كوابيس متلاحقة، ورأى العالم جيشهم المهزوز أمام بسالة مقاومينا الأبطال".