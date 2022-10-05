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"عرين الأسود" توجه رسالة للمقاوم المعتقل سليمان عمران

مجموعات "عرين الأسود" في نابلس
مجموعات "عرين الأسود" في نابلس

نابلس - الرسالة نت

وجّهت مجموعات "عرين الأسود" في نابلس رسالة إلى المقاوم المطارد للاحتلال سليمان عمران الذي اعتقلته قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بعد نفاد ذخيرته خلال اشتباك دام لساعات بعد محاصرة منزل كان يتحصّن به في بلدة دير الحطب شرقي نابلس.

وقالت "عرين الأسود" في بيان صحفي، "إنّ المقاوم عمران خاض إلى جوار مقاوميها اشتباكات عديدة في مواجهة جنود الاحتلال، وكان من أشرس المقاتلين المشتبكين، مشيدة بصموده ومقاومته حتى آخر رصاصة".

وتنسب سلطات الاحتلال للمقاوم عمران، الانتماء لمجموعة عرين الأسود والمشاركة في عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال المطارد سلمان عمران بعد نفاد ذخيرته خلال الاشتباكات، وشروع جرافات عسكرية بهدم جدران المنزل المحاصر.

وقال المطارد للاحتلال سلمان عمران خلال رسالة صوتية سجلها أثناء محاصرته: "احنا واقعين بين احتلالين وهم الاحتلال الصهيوني الذي يريد أن ينسينا أرضنا وأجهزة أمن السلطة".

 

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