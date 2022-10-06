نشطاء: تصريحات محافظ نابلس فضيحة أخلاقية ووطنية

شن مئات النشطاء الفلسطينيين هجوما حادا على محافظ محافظة نابلس إبراهيم رمضان، ردا على تصريحاته المسيئة لأمهات الشهداء، وكشفه عن جهود يبذلها لتسليم سلاح المقاومين.

ووصف رمضان في تصريح إذاعي تم تداوله بشكل كبير، أمهات الشهداء بالشاذات، لأنهن يرسلن أبناءهن للانتحار، حسب وصفه.

وقال الناشط والكاتب أحمد الكومي إن محافظ نابلس يضع قيادة السطلة في مأزق وطني وأخلاقي بتطاوله على أمهات الشهداء.

واعتبر أن استمرار صمتها على تصريحاته يعني قبولها وتأييدها لما قاله، وبالتالي ينطق المحافظ بلسان المنظومة ويعبّر عن أصلها، وهو بذلك يفضح حجم الارتباك والتخبط الذي تمر به السلطة ومدى استفزازها وفشلها في التعامل مع أحداث نابلس.

محافظ نابلس يضع قيادة السطلة الفلسطينية في مأزق وطني وأخلاقي بتطاوله على أمهات الشهداء، فاستمرار صمتها على تصريحاته يعني قبولها وتأييدها لما قاله، وبالتالي ينطق المحافظ بلسان المنظومة ويعبّر عن أصلها .. — Ahmed Elkomi 🇵🇸 (@ahmedelkomi1) October 5, 2022

إيييييه يا غسان

قلتلي أخشى ما تخشاه أن تصبح الخيانةوجهةنظر؟!

طيب الحمدلله ما عشت لتشوف الخيانةصارت سلطة!



*ما يسمى محافظ نابلس يتحدّث عن"وساطته"لتسليم مقاومي نابلس السلاح"لحمايتهم"(ومصعب اشتية يشهد يا تشلاب!)

أكيدة الشباب وضّبوله جواب مؤدّب مرتّب يوازي كندرة على حجم راسه الفاضي! https://t.co/fHKO5eevxc — Katia Nasser كاتيا ناصر (@katyushia2) October 5, 2022

لم أصدق إلا بعد أن سمتعه بصوته

محافظ نابلس يهاجم زغرودة أمهات الشهداء الفلسطينيين، ويكذب دموع الفخر في عيونهن، ويدعي أن الآم التي ترسل ابنها للانتحار أم شاذة.

وماذا بعد مع وقاحة هؤلاء المتسلطين العملاء؟

قولوا لهم:

يا أيها المندسون بين صفوفنا، أبطالنا لا ينتحرون! — د.فايز أبو شمالة (@fayez2013851) October 5, 2022

على فكرة كلام محافظ نابلس هو نفس كلام كل كبار المسؤولين في السلطة لكنهم لا يقولونه أمام عامة الناس بهذه الطريقة الوقحة، أما هو فكان سكران ومعمر الطاسة ومش عارف شو بخبص. — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) October 5, 2022

اعتذار محافظ #نابلس غير مقبول، واستقالته ليست كافية، المطلوب محاكمته..

الشاذ يا محافظ نابلس ويا كل السلطة هو من يأمر أجهزة الأمن بالاختفاء عند الاقتحامات الصهيونية، بينما تستنفر لإنقاذ المستوطنين الذين يدخلون مدن الضفة الغربية..



الشهداء عنوان كرامتنا و #أمهات_الشهداء_خط_أحمر pic.twitter.com/XQA64BYMRW — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) October 5, 2022

✅ ماذا ردت والدات الشهداء على تصريحات محافظ نابلس إبراهيم رمضان؟



🔸 والدة الشهيد إبراهيم النابلسي: "لولا لديه شذوذ، لما وصف أمهات الشهداء بالشاذات، فنحن شريفات عفيفات، وربنا أكرمنا بأن نكون أمهات لشهداء، والشاذ هو الذي ترك ابن شعبه ووطنه تحت القصف ولم يحرك ساكنًا". — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 5, 2022