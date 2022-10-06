سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 ، ويرصد لكم موقع "الرسالة" سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق السوداء ومكاتب الصرافة مقابل الليرة اللبنانية ، لأن سعر صرف الدولار في لبنان شهد استقرارا مقارنة بالليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وأصدر مصرف لبنان تعميمين عاجلين الأول موجه إلى حاملي الجنيه من المواطنين والمؤسسات الراغبين في تحويله إلى الدولار والثاني إلى البنوك، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر الجنيه. العملة الخضراء حيث انخفضت من 37 ألف جنيه إلى أقل من 30 ألف جنيه.

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سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء نشير أيضًا إلى أن أسعار صرف الدولار في السوق السوداء لا تزال تختلف من وقت لآخر ومن مكتب صرف إلى آخر ، وأن الأسعار قد تختلف من مدينة إلى أخرى ، وأن سعر صرف الدولار يتم تحديثه عند الانخفاض. أو زيادة على مدار الساعة.

وتراوح سعر الدولار اليوم الخميس في السوق السوداء في لبنان بين 39250 و 39350 ليرة

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في محلات الصرافة

وتراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بلبنان خلال التعاملات الصباحية بين 39250 و39350 ليرة.

الليرة اللبنانية سجلت اليوم أدنى مستوياتها مقابل الدولار… 39200 ليرة — Boukra A7la (@BoukraA7la) October 4, 2022

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان ، أعلن مصرف لبنان المركزي عن سعر صرف جديد لسحب الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

أعلن مصرف لبنان المركزي عن سعر صرف جديد لسحب الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

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سعر صرف جديد لسعر الدولار في لبنان

سعر صرف جديد لسعر الدولار في لبنان ، وكان وزير المالية اللبناني يوسف خليل، قال :"إن البنك المركزي سيستخدم سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار بدلا من 1507 "، واصفا ذلك بأنه خطوة نحو توحيد سعر الصرف في البلاد

وأضاف الوزير أن تنفيذ هذا القرار سيبدأ في نهاية أكتوبر المقبل.