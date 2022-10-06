أمن السلطة تقتحم منزل الأسير المحرر أحمد ملحم في كفرراعي

أطلقت أجهزة أمن سلطة رام الله، فجر الخميس، الرصاص الحي على الأسير المحرر أحمد ملحم، خلال اقتحام منزله في بلدة كفرراعي في محافظة جنين، بهدف اعتقاله.

وقال ملحم في تغريدة على موقع الفيسبوك: "إن أجهزة أمن السلطة اقتحمت المنزل فجر اليوم وأطلقت الرصاص عليه بشكل مباشر" مضيفا "لولا لطف الله لكنت الأن قتيلا"،وأصبت بعدة ضربات اثناء فراره منهم".

وأضاف، "أن أمن السلطة عاد مرة أخرى لاقتحام المنزل، بعد فشل المحاولة الأولى لاعتقاله".

وتعرض أحمد للاعتقال عدة مرات لدى قوات الاحتلال (الاسرائيلي)، كمال أن أمن السلطة اقتحم منزله عدة مرات سابقة.