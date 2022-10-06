غانتس يأمر جيش الاحتلال بالاستعداد خشية التصعيد مع حزب الله

أمر وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، الجيش بالاستعداد دفاعيا ودفاعا لاحتمال التصعيد مع حزب الله اللبناني، بعد استبعاد إمكانية الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

وكان الاحتلال (الإسرائيلي) أعلن في وقت سابق اليوم رفضه التعليقات اللبنانية على صيغة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

ونقل موقع "ولاء" العبري عن مسؤول سياسي (إسرائيلي) كبير قوله إن "رئيس وزراء الكيان لبيد يرفض تصريحات لبنان بشأن اتفاقية الغاز".

وأوضح أن لبيد اطلع على تفاصيل التصريحات التي تتضمن "تغييرات جوهرية وجديدة يسعى لبنان لإدخالها في الاتفاق ، وأمر الفريق المفاوض برفضها".