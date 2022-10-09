سعر الوقود في لبنان اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 ،عادت أسعار البنزين في لبنان مجدداً، اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، بعد أن شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية.

وكان ارتفاع أسعار الوقود في لبنان مدفوعا بارتفاع قيمة الدولار، الذي وصل إلى أعلى مستوى بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة.

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سعر الوقود في لبنان اليوم

سعر الوقود في لبنان اليوم وتشهد أسعار البنزين في لبنان تعديلات يومية بعد قرار مصرف لبنان بوقف شراء الدولار اللازم لاستيراد المحروقات. دفع هذا أسعار الوقود والعملة الأمريكية إلى زيادات غير مسبوقة.

ارتفع سعر البنزين 11000 ليرة والمازوت 21000 ليرة والغاز 8000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– البنزين 95 اوكتان: 710000 ليرة

-البنزين 98 اوكتان: 727000 ليرة

– المازوت: 831000 ليرة

-الغاز: 431000 ليرة

سعر الدولار في لبنان اليوم

وصل سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء إلى 37800 ليرة عند الشراء فيما بلغ سعر البيع 37900 ليرة.

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سعر الوقود في لبنان اليوم

يأتي ذلك وسط معاناة أصحاب محطات الوقود والمستوردين للحصول على الدولارات اللازمة لاستيراد البنزين، مع التراجع الحاد في الليرة اللبنانية الذي بدأ عام 2019 بالتزامن مع أزمة سيولة شديدة في البلاد ، وتوقفت البنوك عن تزويد المودعين بأموالهم. بالدولار.

جاء قرار مصرف لبنان مع زيادة قيمة فاتورة استيراد البنزين بنسبة 70٪ منذ بداية العام الجاري 2022 ، مما جعله غير قادر على الاستمرار في تحمل أعباء دعم المحروقات.

ويمكنم معرفة أسعار الوقود من الموقع الرسمي التابع لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية يمكنك الضغط على الرابط التالي هنا: