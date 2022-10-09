غانتس: سندمر لبنان إذا هاجم حزب الله (إسرائيل)

قال وزير الدفاع (الإسرائيلي) بيني غانتس إن الكرة في ملعب الجانب اللبناني بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مضيفًا خلال مقابلة مع القناة 12 العبرية الخاصة أنه في حال هاجم حزب الله (إسرائيل)، فإن تل أبيب “ستدمر” لبنان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية قبل أن يتم استئنافها، وتصل إلى ذروتها خلال الأشهر الأخيرة.

وفي سياق متصل، قالت القناة إن “النظام الأمني في (إسرائيل) أعطى شركة نوبل إنيرجي الضوء الأخضر لبدء عملية فحص خط الأنابيب في حقل كاريش لبدء عملية التنقيب فيه”.

وذكرت القناة أنه “في حال عدم وجود أعطال فنية، يمكن في غضون أسابيع قليلة تدفق الغاز من حقل كاريش”.

وأشارت إلى أن “الأمريكيين يضغطون على لبنان للوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع (إسرائيل)، لكن المؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) تستعد بالتزامن مع ذلك لتصعيد محتمل في الشمال”.

وأوضحت القناة أن “تل أبيب قلقة من أن حزب الله سيحاول خلق استفزاز قد يؤدي إلى تصعيد على الحدود الشمالية لـ (إسرائيل).

ولفتت إلى أن الجيش (الإسرائيلي) “قام بزيادة الدوريات الجوية والبحرية حول منشأة كاريش، إضافة إلى انتشار نظام الدفاع الجوي على نطاق واسع في شمالي (إسرائيل).