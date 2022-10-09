محامي اشتية: الأمن نقل مصعب لمستشفى أريحا وسنتقدم ببلاغ ضد المحافظ

أكد مصطفى شتات، محامي المختطف في سجون السلطة والمطارد لسلطات الاحتلال، مصعب اشتية، أنه جرى نقله أمس إلى مستشفى أريحا بتكتم كامل من أجهزة السلطة.

وقال شتات في حديث لـ "الرسالة نت" إن هناك تخوف "ومعلومات لم نتأكد منها" بأن مصعب تعرض للتعذيب الشديد وهو ما استدعى نقله للمستشفى.

وأوضح أن السلطة ترفض زيارة أهله أو حتى لقاء محاميه منذ اختطافه في 20 سبتمبر الماضي، وهو ما أثار موجة من المظاهرات في مدينة نابلس.

وكشف شتات عن بلاغ سيتم تقديمه اليوم للمحكمة الإدارة في رام الله ضد محافظ نابلس، والذي برّر اختطاف مصعب ويرفض الافراج عنه أو حتى تقديمه للمحاكمة.

وأعلن المطارد اشتية، اضرابه عن الطعام منذ اللحظات الأولى لاختطافه، وهو ما ينذر بخطورة وضعه الصحي بعد قرابة 20 يوما على اضرابه.