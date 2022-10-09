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تأتي في سياق #غضب_الأقصى

بالفيديو| نشطاء يحتفلون بـ #عملية_شعفاط على مواقع التواصل

مجندة (إسرائيلية) تبكي عقب تنفيذ العملية
مجندة (إسرائيلية) تبكي عقب تنفيذ العملية

الرسالة نت

احتفل عشرات النشطاء الفلسطينيين بعملية إطلاق النار، مساء السبت، والتي أسفرت عن مقتل مجندة (إسرائيلية) وإصابة جنديين آخرين بجراح، على حاجز شعفاط شمالي القدس المحتلة.

وغرد النشطاء على مواقع التواصل، معبرين عن سعادتهم وفرحتهم بالعملية البطولية، التي ما زال منفذوها طلقاء، بعد تمكنهم من الانسحاب فور تنفيذ عمليتهم.

وربط النشطاء العملية وتصاعد عمليات المقاومة بالضفة والقدس، بالانتهاكات (الإسرائيلية) في المسجد الاقصى والمسجد الإبراهيمي وعدوانه على مخيم جنين ومدينة نابلس، معتبرين أنها جاءت ردا على الإجرام الصهيوني المتزايد.

وجاءت العملية بعد ساعات قليلة من اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين أثناء احتفالهم بالمولد النبوي، وشوهدت مقاطع فيديو لاعتداء وحشي على فتاة مقدسية أسقطت أرضا وانهال عليها الجنود والمجندات بالضرب المبرح.

وفيما يلي بعض التغريدات:

 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269454

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