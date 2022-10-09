عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن مستوطنين اقتحموا "الأقصى" منذ ساعات الصباح، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة.

وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وخاصة في منطقة باب الرحمة. يذكر ان اقتحمت جماعات استيطانية المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، بمناسبة عيد "الغفران" اليهودي، إذ فاق عدد المقتحمين الـ 950، وسط تشديدات فُرضت على الفلسطينيين والمرابطين في باحات المسجد.