خاطر: إرادة المقاومة في الضفة تتعاظم وتجاوزت مرحلة الكسر

أكدت الكاتبة والمحللة السياسية لمى خاطر على أن إرادة المقاومة في الضفة أصبحت في تعاظم وتجاوزت مرحلة الاحتواء.

وقالت إن عملية شعفاط البطولية تشكل اختراقا للمنظومة الأمنية للاحتلال، وجاءت رغم كل إجراءات الاحتلال البالغة لقمع المقاومة ومحاولة ردعها.

وأضافت أن "هذه العملية تعيد الثقة إلى الشباب الفلسطيني في إيلام الاحتلال من خلال الفعل المقاومة".

وأردفت: "كل المؤشرات تشير إلى تنفيذ عمليات في أوقات وأماكن لا يتوقعها الاحتلال"، مشيرة إلى أن الاحتلال يخشى من انتقال المقاومة إلى الداخل الفلسطيني المحتل.

وأشارت إلى أن المقاومين في الضفة المحتلة يعانون من الاحتلال وأجهزة أمن السلطة.

وقتلت مجندة(إسرائيلية) وأصيب جندي بجراح خطرة بعد إصابتهما بالرصاص بشكل مباشر، في عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط بالقدس المحتلة، مساء أمس السبت.

وشهد مخيم شعفاط الليلة الماضية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت شعفاط وعناتا بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار.

وباركت حركة حماس عمليات المقاومة المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، والتي توّجت الليلة بعملية جريئة ضد جنود العدو على حاجز شعفاط في القدس المحتلة.

وأكدت على أن "جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، وضد أبناء شعبنا في جنين ورام الله وقلقيلية، لن تبقى دون رد، ورصاص الأحرار يعرف طريقه نحو أهداف الاحتلال المنتشرة".

وقالت إن عملية القدس تأتي في ذكرى عملية الشهيد الحاج مصباح أبو صبيح الذي عاش مرابطاً في الأقصى واستشهد مدافعاً عن القدس، وأنار للأجيال من بعده طريق الحق والمقاومة والحرية.