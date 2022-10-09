بدءًا من الإثنين.. دعوات استيطانية لأكبر اقتحام للأقصى

أعلنت "جماعات الهيكل" الاستيطانية أنها تحشد جمهور المستوطنين واليمين "الإسرائيلي" المتطرف للمشاركة في أكبر اقتحامٍ للمسجد الأقصى المبارك في تاريخه.

وقالت إن "الاقتحام يأتي بمناسبة عيد "العرش" اليهودي، والذي يبدأ الاثنين".

واضافت الجماعة المتطرفة أنها تخصص منصات إلكترونية خاصة لبرنامج الاقتحامات في "عيد العرش"، الذي يستمر حتى منتصف الشهر الجاري.

وأكدت أن هدفها الوصول إلى خمسة ألاف مقتحم في يوم واحد الثلاثاء المقبل، وهذا رقم لم يصله أي اقتحام منذ احتلال المسجد الأقصى عام 1967.

وفي المقابل أطلقت نشطاء مقدسيون دعوات لتكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين بمناسبة ما يسمى "عيد العرش".