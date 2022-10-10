مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

شارك مئات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، في مسيرة استفزازية في البلدة القديمة من مدينة القدس، بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وانطلقت المسيرة من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وجابت الشوارع والأزقة، وحمل المستوطنون ما يسمى "القرابين النباتية" التي دعت "جماعات الهيكل" لإدخالها للأقصى خلال "عيد العُرش"، ورصدت مكافآت مالية لذلك.

فيما تولى جنود الاحتلال المدججون بالسلاح والعتاد حماية المشاركين في المسيرة واستفزازاتهم، وسمحت لهم بأداء طقوس وإطلاق هتافات عنصرية.