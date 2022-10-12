نقابة المحامين تعلن تعليق العمل أمام كافة المحاكم اليوم

قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة طيلة اليوم الأربعاء باستثناء الطلبات المستعجلة وتمديد التوقيف والأمور المتعلقة بالمدد القانونية.

وجاء قرار مجلس النقابة "في ظل تصاعد العدوان الصهيوني الشامل على ارضنا ومقدساتنا ورفضا للعقوبات الجماعية والحصار الظالم على ابناء شعبنا في مخيم شعفاط لليوم الخامس على التوالي وتأكيدًا على حق شعبنا في المقاومة والكفاح في مواجهة المحتل الغاصب".

ودعا المجلس المحامين للمشاركة في الفعاليات الوطنية الرافضة للعقوبات الجماعية والحصار على مخيم شعفاط .

وكانت مجموعة "عرين الاسود" قد دعت الى جعل يوم غد يوم غضب وإضراب عام واشتباك شامل في الضفة إسنادا لمخيم شعفاط وهي الدعوة التي حظيت باستجابة وسعة وشاملة من مختلف القطاعات.

المصدر: وطن