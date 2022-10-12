مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، لليوم الثاني على التوالي.

وقالت مصادر مقدسية إن الاقتحام تم على مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الساعات والأيام المقبلة بمناسبة ما يسمى "عيد العرش اليهودي"، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وكان بالأمس اقتحم أكثر 1030 مستوطنًا، المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد هذا الصباح، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.