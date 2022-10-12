قاسم: الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه التي حاصر شعفاط من أجلها

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن ما يمارسه الاحتلال بحق مخيم شعفاط جريمة مكتملة الأركان، وهي حصار وعقاب جماعي.

وقال قاسم في تصريح صحفي: " إن الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه التي حاصر شعفاط من أجلها، كما فشل في غزة والضفة".

وأضاف، " مطلوب أكبر حالة إسناد لمخيم شعفاط، والتحرك بشكل جماعي لحصار من يحاصر المخيم".

وطالب قاسم، الشعب الفلسطيني بإمداد المحاصرين في مخيم شعفاط بكل ما يلزمهم من مواد غذائية وعلاجية.

وشدد، أن الشعب الفلسطيني واحد موحد في كل أماكن وجوده في غزة والضفة والقدس والشتات.

وأوضح قاسم، أن أهالي الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل يتحركون لنصرة الشعب الفلسطيني وفق ما يميله عليهم ضميرهم الوطني.

وأشار إلى أن الاحتلال لن يستطيع إيقاف الحاضنة الشعبية للمقاومة التي وصلت كل بيت في الضفة والقدس.