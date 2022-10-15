ارتفاع ضحايا انفجار منجم في تركيا إلى 25 قتيلاً

لقى ما لا يقل عن 25 عاملا مصرعهم في انفجار وقع أمس الجمعة بمنجم فحم على ساحل البحر الأسود في شمال غرب تركيا، في حين كان عمال الإنقاذ يبذلون كل ما بوسعهم اليوم السبت للبحث عن أحياء.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة أنه عقب الحادث الذي وقع بمدينة أماسرا الساحلية غروب أمس الجمعة "للأسف ارتفع عدد الضحايا الى 25. لدينا 11 جريحا يتلقون العلاج، أربعة منهم في غرف العناية المركزة، وجريح واحد حالته حرجة".

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو للصحافيين "نواجه وضعا مؤسفا للغاية".

وأضاف "إجمالا، كان 110 من إخوتنا يعملون (تحت الأرض). خرج البعض بمفردهم وتم إنقاذ البعض الآخر".

وأكد صويلو أيضا التقارير المبكرة التي أفادت بأن نحو 50 عاملا ما زالوا محاصرين في منطقتين منفصلتين على عمق بين 300 و350 مترا تحت الأرض.

وبثّت وسائل إعلام تركية صورا من مدخل المنجم تظهر فرق الإنقاذ والفرق الطبية وكذلك أفراد عائلات عمال المناجم العالقين والدموع تملأ أعين العديد منهم.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث اليوم السبت. وقال اردوغان في تغريدة "نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر، وأن يُعثر على عمال المناجم على قيد الحياة"، مضيفا "كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه". وجاءت معظم المعلومات الأولية حول أولئك المحاصرين بالداخل من العمال الذين تمكنوا من التسلق دون أن يصابوا بأذى نسبيا.

وعزت نقابة عمال المناجم في تركيا الانفجار إلى تراكم غاز الميثان، لكن مسؤولين آخرين قالوا إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية بشأن سبب الحادث.