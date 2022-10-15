" المعابر" تنشر إحصائية حركة السفر عبر منفذ بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (9_ 14 أكتوبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرين عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7835 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8180 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 7689 مواطناً و111 أجنبياً، و35 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 7991 مواطناً، و114 أجنبياً، و73 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى وفاتين كانتا تتلقيان العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يربط بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.