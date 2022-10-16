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ليفربول يُسقط مانشستر سيتي وحل الخسارة 1-0

صلاح سجل هدف المباراة الوحيد
صلاح سجل هدف المباراة الوحيد

غزة-الرسالة نت

انتزع ليفربول فوزًا ثمينًا من مضيف ما نشستر سيتي، ضمن الجوالة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسقط ليفربول حامل اللقب، بعد هدف رائع سجله الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ 76.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لمانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ومع فوز ليفربول يرتفع رصيد نقاطه إلى 13 نقطة بالمركز الثامن.

بينما يبقى ما نشستر سيتي في وصافة الدوري الإنلجيزي بـ 23  نقطة، في حين يعتلي آرسنال صدارة الرتيب بـ 27 نقطة.

 

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