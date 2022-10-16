ليفربول يُسقط مانشستر سيتي وحل الخسارة 1-0

انتزع ليفربول فوزًا ثمينًا من مضيف ما نشستر سيتي، ضمن الجوالة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأسقط ليفربول حامل اللقب، بعد هدف رائع سجله الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ 76.
وتعد هذه الهزيمة الأولى لمانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
الملك يسجل وليفربول يحكم كالعادة 🔴💪#ليفربول_سيتي pic.twitter.com/m92nUHZNsK— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2022
ومع فوز ليفربول يرتفع رصيد نقاطه إلى 13 نقطة بالمركز الثامن.
بينما يبقى ما نشستر سيتي في وصافة الدوري الإنلجيزي بـ 23 نقطة، في حين يعتلي آرسنال صدارة الرتيب بـ 27 نقطة.
هدف فخر العرب محمد صلاح 👑❤️❤️❤️❤️— ♕ Shosho (@WOoWELF) October 16, 2022
اسيست اليسون الاسطوره #ليفربول
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