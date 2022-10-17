الكرة الذهبية | محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم 2022

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، ترتيب النجم المصري محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

وكشفت المجلة عن ترتيب لاعب ليفربول، محمد صلاح، في جائزة هذا العام، حيث تواجد في المركز الخامس.

وكان محمد صلاح قد حصل على المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، والمركز الخامس في عام 2019، قبل حجب الجائزة عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، ثم حصل على المركز السابع في العام الماضي.

محمد صلاح، في موسم 2021/22، شارك في 51 مباراة في مختلف المسابقات رفقة ليفربول، وسجل 31 هدفًا وصنع 16.

وفاز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي كهداف بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مناصفة مع سون هيونج مين لاعب توتنهام.

وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية الموسم الماضي، بينما خسروا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف دون رد، وأنهوا الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بفارق نقطة واحد فقط عن مانشستر سيتي البطل.

وخسر محمد صلاح نهائي كأس أمم إفريقيا، رفقة منتخب مصر، أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح، كذلك فشلوا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 أمام المنتخب نفسه.