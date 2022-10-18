حماس: استهداف الاحتلال لأبناء شعبنا حول العالم إرهاب منظّم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استهداف الكيان الصهيوني لأبناء شعبنا حول العالم إرهاب منظّم يستوجب إدانة ومحاسبة دولية، مشيدة بجهود الحكومة الماليزية وأجهزتها الأمنية في تحرير المواطن الفلسطيني المختطف من قبل عصابات الموساد الصهيوني.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إننا نُقدّر عالياً جهود الحكومة الماليزية وأجهزتها الأمنية، في تحرير المواطن الفلسطيني المختطف من قبل عصابات الموساد الصهيوني، التي انتهكت سيادة الأراضي الماليزية، في محاولة منها للعبث بأمنها واستقرارها وسلامة ضيوفها الآمنين على أراضيها.

وأضاف أنَّنا أمام هذا التغوّل الصهيوني في استهداف أمن وسيادة ماليزيا الشقيقة، التي تعدّ موئلاً لطلبة العلم والمعرفة من جميع أنحاء العالم، لنطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة وتجريم هذه الممارسات الاحتلالية المُمنهجة للكيان الصهيوني، التي تنتهك سيادة الدول، وتعبث بأمن وسلامة أبناء شعبنا الفلسطيني، والعمل بكل مسؤولية لتقديم قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، لمحاسبتهم على إجرامهم بحقّ شعبنا، داخل فلسطين وخارجها.